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VIDEO: ट्रक बिजली के खंभों से टकराया, प्रभावित हुई बिजली, बड़ी दुर्घटना बची

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 07 Oct 2026 09:07 AM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 09:07 AM IST







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तेलीबाग, रायबरेली रोड से चरण भट्ठा लिंक मार्ग पर तेज रात्रि अंदर से रायबरेली रोड की तरफ आ रहा ट्रक बिजली के खंभों से टकरा गया। 250 केवीए की ट्रांसफार्मर की सप्लाई बाधित हुई लगभग 150 परिवार प्रभावित हुए। ... और पढ़ें

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