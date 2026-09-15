Video: शिवपुरी के भदेश्वरनाथ मंदिर पर भव्य कजरी तीज मेला और दंगल

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बख्शी का तालाब के शिवपुरी गांव स्थित भदेश्वरनाथ मंदिर परिसर में कजरी तीज के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। दोपहर दो बजे से दंगल हुआ, जिसमें 4500, 2000 और 1500 रुपये की इनामी कुश्तियां कराई गईं। इनमें से दो कुश्तियां बिना निर्णय समाप्त हुईं। मेला आयोजक प्रधान रामविलास ने बताया कि रात में नरोइया की मशहूर रामलीला का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पीएसी और पुलिस बल तैनात किया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई। आयोजन में कुलदीप कृष्ण, अनूप यादव, रामप्रकाश रावत, अंकित, दिलीप शर्मा, गुरु प्रसाद पुजारी समेत ग्रामीणों का सहयोग रहा।

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