मोबाइल किस्त वसूली कांड: पीड़ित का कराया गया मेडिकल परीक्षण, गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित

मोबाइल की किस्त वसूली के नाम पर युवक को बंधक बनाकर उसका खून निकालकर बेचने के आरोप में डीसीपी की फटकार के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया है। एडीसीपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की है। मंगलवार को पुलिस ने निगोहां कस्बा स्थित गीता मोबाइल शॉप के मालिक शिवम सिंह को थाने बुलाकर पूछताछ की।

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इसके साथ ही कस्बे की अन्य मोबाइल दुकानों पर काम करने वाले निजी फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों से भी पूछताछ की गई। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक की किस्त वसूली का मामला किन लोगों से जुड़ा था।पुलिस के मुताबिक सोमवार रात रुपये वसूलने के आरोपी से फोन पर संपर्क हुआ था लेकिन इसके कुछ देर बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद उससे संपर्क नहीं हो सका। मंगलवार शाम तक पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। तीनों टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है।गीता मोबाइल शॉप के मालिक शिवम सिंह ने बताया कि दुकान का काम केवल मोबाइल बेचना है। फाइनेंस होने पर कंपनी की ओर से दुकान को भुगतान कर दिया जाता है। इसके बाद किस्त वसूलने की जिम्मेदारी फाइनेंस कंपनी के एजेंटों की होती है। उन्होंने कहा कि उनका वसूली से कोई लेना-देना नहीं है। थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार ने बताया कि तीन टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा।ये है मामला: निगोहां के राजाराम खेड़ा पुरहिया गांव निवासी नेवल को रिकवरी एजेंटों ने किस्त नहीं भर पाने पर आठ सितंबर को बंधक बना लिया था। इसके बाद उनका खून निकलवाया और पांच दिन तक पीटा। आरोप है कि घरवाले जब निगोहां थाने एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने टरका दिया। इसके बाद डीसीपी दक्षिणी के निर्देश पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।