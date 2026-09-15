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Video: रिवर बैंक कॉलोनी में मनाया गया अभियंता दिवस समारोह

Tue, 15 Sep 2026 08:06 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:06 PM IST
Video: रिवर बैंक कॉलोनी में मनाया गया अभियंता दिवस समारोह
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की ओर से रिवर बैंक कॉलोनी स्थित संस्था के सभागार में अभियंता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलित कर की गई। समारोह में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान और अभियंताओं की भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान संस्था के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
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