कैबिनेट: गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी बोले-छाता चीनी मिल में लगेगा एथेनॉल प्लांट

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प्रदेश कैबिनेट ने मथुरा की बंद छाता चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने बताया कि यह एक्सटेंशन प्लांट होगा, जो साल में 11 महीने संचालित किया जाएगा। प्लांट की स्थापना पर 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से बंद चीनी मिल की गतिविधियों को गति मिलने के साथ क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

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