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संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठ किया। इस दौरान उन्होंने डॉ. बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत प्रदेश में महापुरुषों की प्रतिमा स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में संविधान के मूल सिद्धांतों, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रतिमा स्थलों पर होंगी बेहतर सुविधाएं डॉ. बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत प्रदेश में डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं के स्थलों का विकास किया जाएगा। इन स्थानों पर छत, बाउंड्रीवाल, सीढ़ियां और फिनिशिंग का काम कराया जाएगा। साथ ही हरियाली, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। प्रतिमा स्थलों पर महापुरुषों और उनके इतिहास की जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड भी लगाए जाएंगे। केशव मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण करने वाली पार्टी है। वहीं, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि संविधान के बारे में जितना कहा जाए, कम है।

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