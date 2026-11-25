{"_id":"6b0690fa8effb01d1603f979","slug":"video-video-savathhana-thavasa-para-lkhanauu-ma-sayasa-shakata-paratharashana-2027-ka-canava-ranae-ka-bchhaga-bsata-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: संविधान दिवस पर लखनऊ में सियासी शक्ति प्रदर्शन, 2027 के चुनावी रण की बिछेगी बिसात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर के जरिए 2027 के चुनावी संकल्प और पीडीए की राजनीति का संदेश दिया जा रहा है। संविधान दिवस से पहले ही लखनऊ में पोस्टर वार शुरू हो गया है। पोस्टर में अखिलेश यादव और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। पीडीए प्रेम, दया, अपनापन का संगम है।” साथ ही लिखा है, “भारत का संविधान देश की एकता और अखंडता को अपने में समेटे हुए है।"

... और पढ़ें