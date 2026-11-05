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VIDEO: स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- लोकतंत्र के नाम पर पदयात्रा निकालकर प्रायश्चित कर रही है भाजपा
लखनऊ के गोमती नगर के विपुलखंड स्थित कार्यालय में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस दौरान उन्होंने वर्तमान राजनीतिक हालात, सामाजिक न्याय और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और पार्टी की आगामी रणनीतियों की रूपरेखा साझा की।
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