Video: साउथ सिटी से निकली गणेश विसर्जन यात्रा, नाचते-गाते श्रद्धालुओं ने दी विदाई

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तेलीबाग क्षेत्र में गणेश उत्सव के बाद प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। साउथ सिटी में स्थापित गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए शनिवार को धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल-नगाड़ों और भजनों के बीच श्रद्धालु नाचते-गाते हुए गणपति बप्पा को विदाई देने निकले। इस दौरान लोगों ने ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारे लगाए। यात्रा को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश से सुख-समृद्धि की कामना करते हुए प्रतिमा को विसर्जन के लिए रवाना किया।

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