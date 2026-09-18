लखनऊ: बुजुर्ग महिला की चाकू से गला रेतकर हत्या, बेटी बोली- झुमकी और पायल गायब हैं; लूट के दौरान हुई हत्या

राजधानी लखनऊ में बंथरा के खुर्रमनगर गांव निवासी छिदाना (65) की बृहस्पतिवार रात चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार सुबह खून से लथपथ शव कमरे में चारपाई पर मिला। घर के दोनों मुख्य दरवाजे बंद थे, जबकि छत का दरवाजा खुला था। घटनास्थल से पुलिस को दो चाकू मिले हैं।

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दोनों चाकू पुलिस ने कब्जे में लिए

बंथरा इंस्पेक्टर राजेश सिंह के मुताबिक, छिदाना के पति रामशंकर गौतम की छह वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। दोनों बेटियों रामजानकी और अर्चना की भी शादी हो चुकी है। छिदाना अकेले रहती थीं। ग्रामीणों के अनुसार, बृहस्पतिवार देर रात 10 बजे तक वह अपने दरवाजे पर बैठी थीं। इसके बाद वह सोने चली गईं।शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे गांव निवासी आशा दूध पहुंचाने आई थीं। आवाज लगाने पर कोई जवाब नहीं मिला। आशा ने गेट से झांककर देखा तो छिदाना का शव खून से लथपथ चारपाई पर पड़ा था। आशा का शोर सुनकर ग्रामीण जुट गए। सूचना पर पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम भी पहुंची।

इंस्पेक्टर के मुताबिक, मृतका का गला चाकू से रेता हुआ था। बाएं हाथ में भी चाकू के हमले का घाव था। उनके मुंह और नाक पर भी खून लगा हुआ था। शव से करीब पांच फीट दूर जमीन पर सब्जी काटने वाला चाकू मिला। वहीं, दूसरा चाकू चारपाई पर तकिये के नीचे मिला। दोनों चाकू पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं।



छत का दरवाजा खुला था

फोरेंसिक टीम ने भी कुछ नमूने एकत्र किए हैं। एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि छिदाना के देवर अमृतलाल की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, छिदाना के घर में दाखिल होने के लिए दो गेट लगे हैं। घटनास्थल का मुआयना करने पहुंची पुलिस को दोनों गेट बंद मिले। छत की सीढ़ियों पर लगा दरवाजा खुला था। पुलिस को आशंका है कि आरोपी छत के रास्ते ही घर में आया और वारदात को अंजाम देकर उसी रास्ते से भाग गया।

बेटी का आरोप- लूट के दौरान की गई हत्या

छिदाना की बड़ी बेटी रामजानकी का आरोप है कि लूट के दौरान मां की हत्या की गई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि सूचना पर वह घर पहुंचीं तो मां के शरीर से सोने की चेन, झुमकी और पायल गायब थीं। घर में तलाश करने पर भी गहने नहीं मिले। मां घर में अकेली रहती थीं और यह बात गांव में लोगों को पता थी। वहीं, पुलिस ने लूटपाट की बात से इनकार किया है।