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VIDEO: स्पर्धा 2026 में स्पोर्ट्स डे का आयोजन, छात्राओं ने दी बैंड की प्रस्तुति

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 15 Nov 2026 01:19 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 01:19 PM IST







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केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सेंट जोसफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से आयोजित स्पर्धा 2026 के तहत स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने बैंड की प्रस्तुति दी। ... और पढ़ें

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