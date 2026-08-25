Video: स्कूल की छुट्टी के समय जाम में फंसी एम्बुलेंस, यातायात व्यवस्था पर उठे सवाल

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राजधानी में स्कूलों के सामने छुट्टी के समय लगने वाले जाम से राहत नहीं मिल पा रही है। मंगलवार को हजरतगंज स्थित क्राइस्ट चर्च स्कूल की छुट्टी के दौरान भीषण जाम लग गया। इस दौरान एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। जाम के कारण मरीज और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूलों की छुट्टी के समय यातायात व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

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