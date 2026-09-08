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Video: निर्मल गंगा कार्यक्रम में चेस्ट सर्जन डॉ. अरविंद कुमार बोले- जन्म के समय हमारा फेफड़ा पिंक होता है

लखनऊ ब्यूरो

Updated Tue, 08 Sep 2026 01:54 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 01:54 PM IST







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चेस्ट सर्जन डॉ. अरविंद कुमार ने कहा कि जन्म के समय हमारा फेफड़ा पिंक होता है। लेकिन अब प्रदूषण की मार से फेफड़ों का रंग काला होने लगा है। चिंता की बात यह है कि अब नॉन-स्मोकर्स यानी सिगरेट न पीने वालों के फेफड़े भी अब काले होने लगे हैं। यही नहीं 7-8 साल के बच्चों के फेफड़ों का भी बुरा हाल है। ... और पढ़ें

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