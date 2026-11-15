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VIDEO: सीएम योगी से टैबलेट पाकर बेटियों ने जताई खुशी, बोलीं- उनके प्रेरणा मिलती है

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 15 Nov 2026 03:10 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 03:10 PM IST







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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को टैबलेट वितरित किया। उनके हाथों से टैबलेट पाकर बेटियों ने खुशी जताई।

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