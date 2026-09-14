Video: सीएम योगी बोले- लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है किसी संस्था से जुड़ा जन विश्वास

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लोकायुक्त के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत किसी संस्था से जुड़ा सामान्य जन का विश्वास है। गुड गवर्नेंस आमजन की विश्वास पर निर्भर करता है। उन्होंने सुशासन के लक्ष्यों को भी गिनाया। कहा कि किसी संस्था में सामान्य व्यक्ति बेझिझक आए और नियमानुसार परिणाम को समयबद्ध प्राप्त कर सके। यही हमारी कसौटी होती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो साथ ही अनावश्यक शिकायत करने वालों पर भी शिकंजा कसने का काम भी हो।

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