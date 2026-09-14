Lucknow News: आदर्श व्यापार मंडल की लखनऊ कार्यकारिणी का चुनाव 20 को

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की लखनऊ कार्यकारिणी कमेटी 2026-28 के पदाधिकारियों का चुनाव 20 सितंबर को होगा। सदर बाजार स्थित कबीर इन होटल एंड बैंक्विट हॉल में राजधानी के प्रमुख बाजारों और ट्रेड से जुड़े व्यापारियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता की मौजूदगी में सर्वसम्मति से चुनाव कराया जाएगा।कार्यकारिणी में राजधानी के करीब 300 प्रतिष्ठित व्यापारियों को पदाधिकारी बनाया जाएगा। इसमें सभी प्रमुख ट्रेड और बाजारों के चुनिंदा व्यापारियों के साथ वरिष्ठ, युवा, पुराने और नए ऊर्जावान व्यापारियों को स्थान दिया जाएगा। चुनाव प्रभारी कमेटी में शामिल मोहम्मद अफजल ने बताया कि पिछले तीन माह में राजधानी के विभिन्न बाजारों में संपर्क किया गया है। बड़ी संख्या में व्यापारी संगठन से जुड़कर पदाधिकारी के रूप में काम करने की इच्छा जता चुके हैं।प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का लक्ष्य व्यापारियों की ताकत बढ़ाना और उनके हितों की रक्षा करना है। नई कार्यकारिणी को व्यापारियों के हितों के लिए मजबूती से काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। चुनाव प्रभारी कमेटी में मो. अफजल, अविनाश त्रिपाठी, गुरप्रीत सिंह चड्ढा, आसिफ किदवई, हरजिंदर सिंह, मोहित कपूर, राजीव शुक्ला, राजन मिश्रा, आशीष गुप्ता, संजीव जैन और अनिरुद्ध निगम शामिल हैं।