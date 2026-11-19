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ऐशबाग क्षेत्र में जहां एक दिन पहले झोपड़पट्टी में भीषण आग लगी थी, वहां रहने वाले लोग अब उसी जगह दोबारा अपना ठिकाना बनाने में जुट गए हैं। आग में झोपड़ियां जलकर राख हो गई थीं, लेकिन बेघर हुए परिवार फिर से वहीं रहने की तैयारी कर रहे हैं।

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