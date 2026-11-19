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मंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समय अगर सभी सनातनी एकजुट हो गए होते तो बाबर ही नहीं, बाबर के बाप की भी औकात नहीं थी कि वह राम मंदिर और कृष्ण मंदिर को गिरा सके। उन्होंने कहा कि आज सनातनी जिस तरह एकजुट हुए हैं, उससे देश में एक नई स्थिति बनी है। भारत पहले भी श्रेष्ठ राष्ट्र था और पूरे विश्व को रास्ता दिखाता था। अब देश फिर उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।मयंकेश्वर शरण सिंह ने वर्ष 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है। हर सनातनी की इच्छा भी पूरी होगी। उनके मुताबिक, मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर निर्माण की अभिलाषा करोड़ों लोगों से जुड़ी है और इसे पूरा होने में अधिक समय नहीं लगेगा। मंत्री ने अयोध्या, काशी और मथुरा का जिक्र करते हुए कहा कि ये तीनों हमेशा से उनका मुद्दा रहे हैं और आगे भी रहेंगे।