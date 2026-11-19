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जिला जेल में बुधवार देर रात सुल्तानपुर निवासी विचाराधीन बंदी अवनीश जायसवाल ने बैरक के शौचालय में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और बंदी के परिजनों को सूचना दी। घटना की जानकारी पर डीआईजी जेल डॉ. रामधनी, एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव, नायब तहसीलदार अभिषेक पांडेय और कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक भी जेल पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जानकारी ली।

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