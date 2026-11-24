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Video: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के काफिले की आवाजाही के दौरान डालीगंज में लगा लंबा जाम

Akash Dwivedi

Updated Tue, 24 Nov 2026 02:03 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 02:03 PM IST







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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के लौटने के दौरान डालीगंज पुल और हाथी पार्क के पास लंबा जाम लग गया। सड़क पर वाहनों की कतारें लग गईं और गाड़ियां रेंगती नजर आईं। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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