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Video: राजाजीपुरम में छह दिवसीय श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन

Akash Dwivedi

Updated Thu, 12 Nov 2026 08:10 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 08:10 PM IST







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राजाजीपुरम के सेक्टर-ई स्थित सत्संग पार्क, रूपम टेलर चौराहे के पास वेदांत सत्संग आश्रम समिति की ओर से छह दिवसीय श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। इसमें स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज श्रद्धालुओं को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ... और पढ़ें

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