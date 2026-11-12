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Video: राजाजीपुरम में छह दिवसीय श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन

Thu, 12 Nov 2026 08:10 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Thu, 12 Nov 2026 08:10 PM IST
Video: राजाजीपुरम में छह दिवसीय श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन
राजाजीपुरम के सेक्टर-ई स्थित सत्संग पार्क, रूपम टेलर चौराहे के पास वेदांत सत्संग आश्रम समिति की ओर से छह दिवसीय श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। इसमें स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज श्रद्धालुओं को गीता का ज्ञान दे रहे हैं।
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