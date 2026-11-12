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Video: कुड़िया घाट पर छठ पूजा की तैयारियां तेज, गोमती किनारे जुटे कर्मचारी

Akash Dwivedi

Updated Thu, 12 Nov 2026 08:10 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 08:10 PM IST







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लखनऊ के कुड़िया घाट पर छठ पूजा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। गोमती नदी के किनारे घाटों की साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ... और पढ़ें

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