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Video: प्रदर्शन कर रहे सुरक्षाकर्मियों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मिले प्रॉक्टर
लखनऊ विश्वविद्यालय में सुरक्षाकर्मियों को हटाए जाने के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे सुरक्षाकर्मियों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों को हटाने के फैसले पर विरोध जताते हुए अपनी मांगें प्रॉक्टर के सामने रखीं। प्रॉक्टर ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनकर उचित स्तर पर रखने का आश्वासन दिया। इस दौरान गेट नंबर-एक पर सुरक्षाकर्मियों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी स्थिति पर नजर रखी गई।
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