Video: पानी के बहाव से डालीगंज में ग्रीन कॉरिडोर के पास मिट्टी धंसी

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गोमती के लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच सोमवार को डालीगंज में ग्रीन कॉरिडोर के पास मिट्टी कटान और धंसने का मामला सोशल मीडिया पर सामने आया। इसके पीछे पानी के बहाव को कारण बताया जा रहा है। इससे कॉरिडोर की सड़क धंसने की आशंका जताई गई। पिछले छह महीने में भी ऐसे मामले कई बार सामने आ चुके हैं।

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