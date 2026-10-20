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Video: पुलिस से बचने के लिए बुर्के में रहती थी श्रद्धा दुबे, टैक्सी से करती थी सफर

Akash Dwivedi

Updated Tue, 20 Oct 2026 07:11 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 07:11 PM IST







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शिवा शर्मा प्रकरण में एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि श्रद्धा दुबे पुलिस से बचने के लिए बुर्के में रहती थी और टैक्सी का इस्तेमाल करती थी। वह किसी एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकती थी, ताकि पुलिस उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। ... और पढ़ें

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