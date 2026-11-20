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VIDEO: पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, कटाई वाला पुल और अर्जुन गंज में जाम की स्थिति

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 20 Nov 2026 03:09 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 03:09 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार के लखनऊ दौरे के दौरान शहर के अंदर कटाई वाला पुल और अर्जुनगंज सुल्तानपुर रोड पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सड़कों पर जगह-जगह पर डायवर्जन किया गया है। इसके कारण जाम लग रहा है। ... और पढ़ें

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