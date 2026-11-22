आजम खां की सक्रियता से बदलेगा सपा का सियासी मिजाज

सियासत में वक्त के साथ चेहरे बदलते हैं और उनके साथ समीकरण भी। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की जेल से वापसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब इसी बदलाव की परीक्षा होने जा रही है। आजम खां के जेल में रहने के दौरान सपा ने पश्चिमी यूपी में कई नए चेहरों को आगे बढ़ाया।



रामपुर से लेकर मुरादाबाद, संभल और कैराना तक मुस्लिम राजनीति में नए नेताओं की अपनी पहचान बनी। अब आजम खां की सक्रियता से पार्टी के भीतर पुराने राजनीतिक प्रभाव और नए नेतृत्व के बीच तालमेल की चुनौती सामने होगी। इसका असर केवल संगठन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकटों के चयन और चुनावी रणनीति पर भी दिखाई दे सकता है। पढ़ें पूरी खबर