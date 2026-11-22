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Video: राज राजेश्वर येसु ख्रीस्त महोत्सव पर कैथेड्रल स्कूल से निकला जुलूस

Akash Dwivedi

Updated Sun, 22 Nov 2026 04:50 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 04:50 PM IST







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हजरतगंज स्थित कैथेड्रल स्कूल से राज राजेश्वर येसु ख्रीस्त महोत्सव के तहत ईसाई समुदाय के लोगों ने सेंट फ्रांसिस स्कूल तक जुलूस निकाला। इसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राओं, महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। जुलूस में शामिल लोग उत्साह के साथ आगे बढ़ते नजर आए। ... और पढ़ें

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