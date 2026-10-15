Video: ‘मरीज को वही दवा बताई जाती है, जिसका सबसे ज्यादा असर हो’

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केजीएमयू के ब्राउन हॉल में विश्वविद्यालय की यात्रा और उपलब्धियों को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने मरीजों के इलाज और दवाओं के चयन पर बात रखी। उन्होंने कहा कि मरीज को वही दवा बताई जाती है, जो उसकी बीमारी पर सबसे ज्यादा असरदार हो। इलाज के दौरान दवा का चयन मरीज की जरूरत और उसकी स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है।

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