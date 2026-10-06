VIDEO: मल्हौर स्टेशन रोड पर परिजनों का प्रदर्शन, सड़क जाम, युवक की मौत को हत्या बताकर कार्रवाई की मांग

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चिनहट। चिनहट बाजार में सड़क किनारे मिले संदीप सोनी (23) के शव के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मंगलवार को मल्हौर स्टेशन रोड जाम कर धरना-प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि संदीप को फोन कर घर से बुलाया गया और हत्या के बाद शव सड़क किनारे फेंका गया। उनका आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। परिजनों ने कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पुलिस पहुंचकर परिजनों को समझाने में जुटी है।मल्हौर स्टेशन रोड पर परिजनों का प्रदर्शन, सड़क जाम

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