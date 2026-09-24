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लखनऊ के यूपी बैडमिंटन अकादमी में सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग मैच खेला गया

Bhupendra Singh

Updated Thu, 24 Sep 2026 03:33 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 03:33 PM IST







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लखनऊ के यूपी बैडमिंटन अकादमी में सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग मैच खेला गया

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