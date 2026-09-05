Video: लखनऊ में सपा ने लगाई PDA पाठशाला, अखिलेश बोले- बंद स्कूल दोबारा खुलेंगे

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लखनऊ में शनिवार को शिक्षक दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी ने गोमतीनगर में PDA पाठशाला लगाई। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बच्चों को पढ़ाया और कॉपी-किताबें बांटीं। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने बताया कि अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में PDA पाठशाला लगाई गई। प्रदेश में करीब 26 हजार प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। इसके विरोध में यह अभियान शुरू किया गया है।

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