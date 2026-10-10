Video: लखनऊ में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

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राजधानी के विक्रमादित्य मार्ग स्थित मंत्री डॉ. संजय निषाद के आवास पर 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने आवास का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने भर्ती से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। मंत्री के आवास के बाहर अभ्यर्थियों के जुटने से मौके पर हलचल रही। अभ्यर्थी अपनी मांगों के समाधान की मांग कर रहे हैं।

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