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Video: लखनऊ के डंपिंग यार्ड में कूड़े के ढेर में लगी आग

Akash Dwivedi

Updated Sat, 21 Nov 2026 04:31 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 04:31 PM IST







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गोमतीनगर में फन मॉल के पीछे नगर निगम के डंपिंग यार्ड में दो से तीन जगह कूड़े में आग लग गई। टीनशेड के किनारे अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाए जाने की आशंका है। नगर निगम की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाती हुई। ... और पढ़ें

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