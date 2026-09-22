Video: लखनऊ चिड़ियाघर में जिराफ ‘सुजाता’ को लिया गोद, दिवंगत प्रतीक यादव की स्मृति में पहल

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लखनऊ चिड़ियाघर में जिराफ ‘सुजाता’ को गोद लेने के लिए महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा की वरिष्ठ नेता अपर्णा यादव पहुंचीं। दिवंगत प्रतीक यादव की स्मृति में अपर्णा यादव और उनके परिजनों की ओर से जिराफ ‘सुजाता’ को गोद लिया गया। इस दौरान उन्होंने चिड़ियाघर में जिराफ को देखा और उसके बारे में जानकारी ली। बताया गया कि यह पहल दिवंगत प्रतीक यादव की स्मृति को समर्पित है। चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से वन्यजीवों को गोद लेने की योजना के तहत प्रक्रिया पूरी की गई। इस मौके पर अपर्णा यादव के परिजन और चिड़ियाघर के अधिकारी मौजूद रहे।

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