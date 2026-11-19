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VIDEO: लोक संस्कृति के अनूठे उत्सव का आयोजन, गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने जारी किया पोस्टर

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 19 Nov 2026 05:14 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 05:14 PM IST







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लखनऊ के गोमती नगर स्थित डॉ राम मनोहर लोहिया पार्क में सोन चिरैया देशज के आयोजन के संबंध में प्रेस वार्ता से पूर्व पोस्टर जारी करती लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी व साथी कलाकार। ... और पढ़ें

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