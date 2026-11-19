लखनऊ: जेल में फंदे से लटका मिला प्रेमिका के हत्यारोपी का शव, बैरक प्रभारी निलंबित; विभागीय कार्रवाई के आदेश
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Thu, 19 Nov 2026 11:12 PM IST
सार
लखनऊ के गोसाईंगंज जिला जेल की बैरक के शौचालय में प्रेमिका की हत्या के आरोप में बंद विचाराधीन बंदी अवनीश जायसवाल का शव फंदे से लटका मिला। इसके बाद बैरक प्रभारी को निलंबित कर तीन हेड वार्डर पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
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विस्तार
राजधानी लखनऊ के गोसाईंगंज जिला जेल में बुधवार देर रात सुल्तानपुर निवासी विचाराधीन बंदी अवनीश जायसवाल (30) का शव बैरक के शौचालय में तौलिये के सहारे फंदे से लटका मिला। उस पर प्रेमिका की हत्या का आरोप था। अवनीश ने कोर्ट में सरेंडर किया था।
घटना के बाद जेल प्रशासन ने बैरक प्रभारी को निलंबित कर दिया है। तीन हेड वार्डर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग आई है। परिजनों की तहरीर पर गोसाईंगंज पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है।
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अवनीश की मौत की खबर पाकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है। प्रभारी वरिष्ठ जेल अधीक्षक ऋत्विक प्रियदर्शी ने हत्या के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि बंदी ने आत्महत्या की है। डीआईजी ने बताया कि बंदी की मौत की न्यायिक, मजिस्ट्रेट और विभागीय जांच कराई जाएगी।
लखनऊ परिक्षेत्र के जेल डीआईजी डॉ. रामधनी के मुताबिक प्राथमिक जांच के दौरान ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर बैरक प्रभारी हरिओम को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। हेड जेल वार्डर देव प्रकाश सिंह, उदय नारायण और दीपेंद्र सिंह के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
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घटना के बाद जेल प्रशासन ने बैरक प्रभारी को निलंबित कर दिया है। तीन हेड वार्डर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग आई है। परिजनों की तहरीर पर गोसाईंगंज पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है।
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फोरेंसिक टीम ने नमूने लेकर जांच को भेजे हैंअवनीश सर्किल नंबर तीन के हाता संख्या 13 स्थित बैरक नंबर 83 में बंद था। घटना की जानकारी पर डीआईजी जेल डॉ. रामधनी, एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव, नायब तहसीलदार अभिषेक पांडेय और कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र कुमार जेल पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने मौके से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
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अवनीश की मौत की खबर पाकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है। प्रभारी वरिष्ठ जेल अधीक्षक ऋत्विक प्रियदर्शी ने हत्या के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि बंदी ने आत्महत्या की है। डीआईजी ने बताया कि बंदी की मौत की न्यायिक, मजिस्ट्रेट और विभागीय जांच कराई जाएगी।
एक दिन पहले ही मिला था परिवारभाई आशीष का कहना है कि अवनीश की हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले ही परिवार के लोग अवनीश से मिलने जेल आए थे। उस वक्त तक सब ठीक था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली? डीसीपी साउथ मो. मुश्ताक ने बताया कि आशीष की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
लखनऊ परिक्षेत्र के जेल डीआईजी डॉ. रामधनी के मुताबिक प्राथमिक जांच के दौरान ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर बैरक प्रभारी हरिओम को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। हेड जेल वार्डर देव प्रकाश सिंह, उदय नारायण और दीपेंद्र सिंह के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।