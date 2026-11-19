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लखनऊ। इंदिरानगर में चाय की दुकान पर चोरी, तोड़फोड़ और अवैध वसूली से परेशान पूजा वर्मा परिवार संग विधानभवन के पास धरना देने पहुंची। पुलिस ने उन्हें रोककर समझा-बुझाकर वापस भेज दिया। इंदिरानगर के पटेलनगर निवासी पूजा वर्मा का आरोप है कि इस्माइलगंज पुलिस चौकी के सामने उनकी चाय की दुकान है। कुछ लोग उनसे हर महीने तीन हजार रुपये वसूलते थे। विरोध पर दुकान में कई बार चोरी-तोड़फोड़ हुई, जिससे 80 से 90 हजार रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने 14 नवंबर की रात 25 हजार रुपये का स्टील का ठेला गायब होने का भी आरोप लगाया। उनका दावा है कि चोरी के मामलों में सामान बरामद होने और आरोपितों के पकड़े जाने के बावजूद संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। पूजा के पति दिव्यांग और पांच बच्चे हैं, दुकान ही आजीविका का सहारा है। गाजीपुर पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप है। इंस्पेक्टर हजरतगंज शिवानंद मिश्रा ने बताया कि परिवार को समझाया गया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।