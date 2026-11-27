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Video: खादी महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में संबोधित करते मंत्री राकेश सचान

Akash Dwivedi

Updated Fri, 27 Nov 2026 02:28 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 02:28 PM IST







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गोमतीनगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ। छह दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री राकेश सचान ने लोगों को संबोधित किया। ... और पढ़ें

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