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Video: कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी रहे मौजूद

Akash Dwivedi

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:54 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:54 PM IST







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गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित पंचम राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। दोनों उपमुख्यमंत्रियों समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी समारोह में शामिल हुए। ... और पढ़ें

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