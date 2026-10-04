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VIDEO : कार्यक्रम में सीएम योगी के आगमन को लेकर तिरपाल लगाकर छुपाई गई गंदगी

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 04 Oct 2026 01:07 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 01:07 PM IST







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राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, आशियाना, लखनऊ में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित प्रांतीय शिक्षक गरिमा सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारी। रोड किनारे गंदगी छिपाने के लिए हरे रंग का तिरपाल लगाया गया है। ... और पढ़ें

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