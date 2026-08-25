Video: जावित्री इंस्टीट्यूट के खाते से 50 लाख रुपये निकालने के आरोप में पति-पत्नी गिरफ्तार

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तेलीबाग पुलिस ने जावित्री इंस्टीट्यूट के बैंक खाते से कथित तौर पर फर्जी चेक के जरिए 50 लाख रुपये निकालने के मामले में पति-पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जावित्री इंस्टीट्यूट के एमडी ईश त्यागी ने 4 जून को शिकायत दर्ज कराई थी कि संस्था के एक्सिस बैंक खाते से फर्जी चेकों के जरिए 50 लाख रुपये निकाल लिए गए। शिकायत के अनुसार, बैंक की ओर से जारी चेकबुक संस्था के पास सुरक्षित थी। पुलिस जांच के बाद रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के भिखनापुर गांव निवासी विजय सिंह और उनकी पत्नी नेहा सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से 10 बैंकों की पासबुक, 7 बैंकों की चेकबुक, आधा दर्जन से अधिक एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।

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