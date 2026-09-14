Video: गार्डों को हटाने के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, प्रॉक्टर ने दिया समायोजन का आश्वासन

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लखनऊ विश्वविद्यालय में गार्डों को हटाए जाने के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में सोमवार को छात्र भी शामिल हो गए। छात्रों ने गार्डों को हटाने के फैसले का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। सूचना पर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर राकेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों व सुरक्षाकर्मियों से बातचीत की। उन्होंने गार्डों की समस्याएं सुनीं और उन्हें समायोजित करने का आश्वासन दिया। प्रॉक्टर के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई।

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