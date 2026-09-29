Video: गणेश वंदना और भजनों से लखनपुरी उत्सव का शुभारंभ

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अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में मंगलवार को लखनपुरी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चन्द्रेश पांडेय एवं साथियों की ओर भगवान श्री गणेश की वंदना के साथ हुआ। सरला गुप्ता और उनकी टीम ने भजन सुनाए। आयोजक ने लखनपुरी उत्सव के उद्देश्य और महत्व को बताया।

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