Video: गोमती पुस्तक महोत्सव में गोमती नदी पर हुई चर्चा

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गोमती पुस्तक महोत्सव में गोमती नदी को लेकर विशेष चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रो. वेंकटेश दत्ता और डॉ. मीनू खरे ने गोमती नदी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। चर्चा के दौरान नदी के पर्यावरणीय महत्व, संरक्षण और वर्तमान स्थिति से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। वक्ताओं ने गोमती नदी के संरक्षण के लिए जागरूकता और सामूहिक प्रयासों की

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