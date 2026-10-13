{"_id":"6ace3e0c47c8f600f1082681","slug":"video-video-farama-6-bharakara-bna-sakata-ha-vataramatathatao-ka-nama-jaugdhana-ka-le-calga-abhayana-makhaya-naravacana-athhakara-na-ka-apal-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: फॉर्म- 6 भरकर बन सकते हैं वोटर...मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए चलेगा अभियान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की अपील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: फॉर्म- 6 भरकर बन सकते हैं वोटर...मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए चलेगा अभियान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की अपील

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Tue, 13 Oct 2026 07:49 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 07:49 PM IST







Link Copied



उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की मतदाता सूची के संबंध में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों से अपील। ... और पढ़ें

विज्ञापन