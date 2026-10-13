यूपी: प्रदेश में 15-16 अक्तूबर को फिर बदलेगा मौसम, लखनऊ में भी बारिश के आसार; जानिए अगले 24 घंटे का अपडेट

उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने के आसार हैं। इसके बाद 15 और 16 अक्तूबर को नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान तराई क्षेत्र और उससे सटे मध्यवर्ती जिलों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। हालांकि, फिलहाल भारी बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 16 अक्तूबर को लखनऊ में भी बारिश हो सकती है। तापमान में आंशिक गिरावट भी आ सकती है।

विज्ञापन