Video: एसजीपीजीआई में बुजुर्ग महिला से ठगी करने वाला आरोपी जेल भेजा

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बुधवार को एसजीपीजीआई में बुजुर्ग महिला से ठगी करने के मामले में पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान चिनहट के हरदासी खेड़ा निवासी गुरु प्रसाद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से जुड़े अन्य मामलों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

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