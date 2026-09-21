Video: एप्पल मैनेजर की हत्या के दोषी सिपाही को सजा, कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई

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एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की 2018 में हुई हत्या में दोषी पूर्व सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। सजा एलान के समय एप्पल मैनेजर की पत्नी और साला कोर्ट नहीं आए। लखनऊ की जिला एवं सत्र अदालत ने 17 सितंबर को प्रशांत को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था, जबकि दूसरे आरोपी सिपाही संदीप कुमार को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था।

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