Lucknow News: विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषदों में ओटीएस एक और मौका
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:35 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:35 PM IST
विज्ञापन
विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषदों में ओटीएस एक और मौका
15 दिसंबर तक का बढ़ाया गया समय
पहले अप्रैल से जुलाई तक चली थी योजना
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो एलडीए और आवास विकास की समाधान योजना का फायदा समय रहते नहीं ले पाए थे। अब ऐसे लोगों के लिए फिर मौका आया है। शासन ने विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषदों में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है।
शासन की ओर से पहले ओटीएस 18 अप्रैल को तीन महीने के लिए शुरू की गई थी। ऐसे में यह जुलाई में समाप्त हो चुकी थी लेकिन अब इसे और दिसंबर तक तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बारे में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पी. गुरुप्रसाद का कहना है कि प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों ने समय-वृद्धि का अनुरोध किया था, जिस पर सरकार ने अंतिम तिथि विस्तार का निर्णय लिया है। आवेदन पहले की तरह ही आवास बंधु की वेबसाइट http://www.awasbandhu.in पर ऑनलाइन किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे। विशेष सचिव राजेश कुमार राय ने सभी संबंधित विभागों को इसका प्रचार-प्रसार कर आवास बंधु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
----------
योजना के फायदे
0 आवेदन जमा करने की तिथि से तीन माह के अंदर निस्तारण।
0 डिफॉल्टर अवधि के लिए दंड ब्याज से पूरी राहत। केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, जिसकी गणना सॉफ्टवेयर से होगी।
.0 ओटीएस की पूरी राशि 30 दिन में जमा करने पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी।
0 ओटीएस की रकम 50 लाख रुपये से अधिक है तो एक तिहाई भुगतान 30 दिन में और बाकी तीन द्विमासिक किस्त में यानी छह महीने में देना होगा। समय से पैसा न देने पर अतिरिक्त दंड ब्याज के साथ एक माह में जमा करने का मौका मिलेगा।
विज्ञापन
0 योजना फायदा संपत्तियों के बकाया और मानचित्र की बकाया राशि पर भी दिया जाएगा
--------
कोट
ओटीएस योजना का समय बढ़ाने के लिए शासन से मांग की गई थी। अब यह बढ़ गया है। ऐसे में अब आवंटियों को फिर योजना का लाभ मिलेगा।
प्रथमेश कुमार, वीसी एलडीए
विज्ञापन
15 दिसंबर तक का बढ़ाया गया समय
पहले अप्रैल से जुलाई तक चली थी योजना
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो एलडीए और आवास विकास की समाधान योजना का फायदा समय रहते नहीं ले पाए थे। अब ऐसे लोगों के लिए फिर मौका आया है। शासन ने विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषदों में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है।
शासन की ओर से पहले ओटीएस 18 अप्रैल को तीन महीने के लिए शुरू की गई थी। ऐसे में यह जुलाई में समाप्त हो चुकी थी लेकिन अब इसे और दिसंबर तक तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बारे में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पी. गुरुप्रसाद का कहना है कि प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों ने समय-वृद्धि का अनुरोध किया था, जिस पर सरकार ने अंतिम तिथि विस्तार का निर्णय लिया है। आवेदन पहले की तरह ही आवास बंधु की वेबसाइट http://www.awasbandhu.in पर ऑनलाइन किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे। विशेष सचिव राजेश कुमार राय ने सभी संबंधित विभागों को इसका प्रचार-प्रसार कर आवास बंधु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
विज्ञापन
----------
योजना के फायदे
0 आवेदन जमा करने की तिथि से तीन माह के अंदर निस्तारण।
0 डिफॉल्टर अवधि के लिए दंड ब्याज से पूरी राहत। केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, जिसकी गणना सॉफ्टवेयर से होगी।
.0 ओटीएस की पूरी राशि 30 दिन में जमा करने पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी।
0 ओटीएस की रकम 50 लाख रुपये से अधिक है तो एक तिहाई भुगतान 30 दिन में और बाकी तीन द्विमासिक किस्त में यानी छह महीने में देना होगा। समय से पैसा न देने पर अतिरिक्त दंड ब्याज के साथ एक माह में जमा करने का मौका मिलेगा।
विज्ञापन
0 योजना फायदा संपत्तियों के बकाया और मानचित्र की बकाया राशि पर भी दिया जाएगा
--------
कोट
ओटीएस योजना का समय बढ़ाने के लिए शासन से मांग की गई थी। अब यह बढ़ गया है। ऐसे में अब आवंटियों को फिर योजना का लाभ मिलेगा।
प्रथमेश कुमार, वीसी एलडीए